Сантос – Спортинг Кристалл. Прогноз на матч (24.05.2017)

Сантос примет Спортинг Кристалл в заключительном матче группового этапа Кубка Либертадорес. Бразильский клуб гарантировал свое участие в плей-офф турнира, но, несомненно, команда во что бы то ни стало хочет занять итоговое первое место в квартете.





Чтобы стать первым в группе Сантосу не обязательно выигрывать, но в таком случае судьба команды будет зависеть от результата параллельной встречи, в которой сыграют Санта Фе и Стронгест. Так рисковать Сантос не станет, а значит, от хозяев предстоящего поединка стоит ожидать сконцентрированной игры, направленной на достижение конечной цели – победы.





Спортинг Кристалл ни разу еще не выиграл, а вот уступил на групповой стадии уже трижды. Что интересно, Сантосу команда на своем поле не проиграла – ничья 1:1, что, впрочем, не гарантирует примерно такого же исхода сейчас. Бразильцам по силам не то, чтобы обыграть довольно скромного соперника, но и разгромить Спортинг Кристалл.





Предположим, что в случае уверенной виктории, Сантос вовсе не пропустит от соперника, потерявшего турнирную мотивацию. Прогноз – разгромная виктория Сантоса 3:0.