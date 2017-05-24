Санта Фе – Стронгест. Прогноз на матч (24.05.2017)

В 6-м туре группового этапа Кубка Либертадорес Санта Фе примет Стронгест. Команды являются прямыми конкурентами за единственную оставшуюся путевку в плей-офф турнира, на данный момент занимая 2-е и 3-е место соответственно в таблице. Колумбийскому коллективу обязательно нужно побеждать в предстоящей встрече, тогда как Стронгест вполне устроит ничья.





Именно Санта Фе является фаворитом поединка, причем явным. Многое будет зависеть от стартовых минут встречи, ведь есть гостям удаться не пропустить от соперника и, например, перевести игру в спокойное русло, то шансы команд на успех с каждой минутой будут становиться ровнее.





Предположим, что Санта Фе все-таки в концовке стартового тайма сумеет создать несколько моментов у ворот соперника, и, возможно, один из них принесет успех хозяевам. В таком случае вторая половина встречи будет намного интереснее, возможно и даже наверняка более результативной. В единственном очном поединке Стронгест обыграл Санта Фе 2:0, оба мяча отправив в ворота колумбийцев после перерыва.