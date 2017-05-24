Кливленд – Бостон. Прогноз на матч (24.05.2017)

Кливленд примет Бостон в четвертом матче полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Кавальерс победили в выездных встречах, причем оба раза уверенно деклассировали соперника, но очень неожиданно проиграли накануне дома – 108:111.





Такой результат возрождает интригу в противостоянии, ведь одержав верх в предстоящем матче, Бостон вернется на домашнюю площадку, где также с высокой долей вероятности добьется успеха, соответственно, выйдет вперед. Но нужно выигрывать у Кливленда, который, конечно, во второй раз подряд не позволит сопернику диктовать свои условия на домашнем паркете.





Кливленд считается явным фаворитом поединка, ни одна из мировых букмекеров не дает на викторию Кавальерс коэффициент больше 1,10. Наверняка Кливленд подтвердит свой статус, вопрос только в преимуществе хозяев, каким оно в итоге будет.





Предположим, что Кливленд со стартовой четверти уйдет в уверенный отрыв, который Бостону будет уже не отыграть, как бы Селтикс не старались. Скорее всего, три из четырех 12-минуток принесут успех фавориту, а разница очков по итогам встречи составит минимум 10 пунктов.