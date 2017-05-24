Оттава – Питтсбург. Прогноз на матч (24.05.2017)

Оттава примет Питтсбург в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. «Пингвины» уступали в противостоянии 2:1, но сумели выиграть в двух поединках подряд, что позволило им выйти вперед и получить великолепную возможность завершить серию уже сейчас.





В предстоящей встрече именно Питтсбург фаворит, что не удивительно, учитывая результат последнего поединка команд. На своем льду Пингвинз разбили соперника 7:0, в одном только стартовом периоде отличившись четыре раза. Конечно, на выезде такого же избиения сложно ожидать, но Питтсбургу по силам, например, огорчить Оттаву 3-4 раза, чего наверняка хватит для итоговой победы.





Предположим, что уже в дебюте встречи будет открыт счет, например, в стартовой 5-минутке первого периода. Оттава постарается не дать сопернику выходить из обороны, все силы бросит на закрепление в зоне Питтсбурга, вот только такой стиль ведения игры не гарантирует успеха хозяевам. Рано или поздно «пингвины» найдут способ забрать инициативу, а учитывая, что команда часто действует с позиции силы, свое преимущество Питтсбург будет только наращивать.