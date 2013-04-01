Эстреглал Хузестан – Аль-Хиляль. Прогноз на матч (23.05.2017)

Эстреглал Хузестан примет Аль-Хиляль в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги Чемпионов. Явным фаворитом этой встречи является клуб из Саудовской Аравии, который ни разу не проиграл на групповой стадии, уверенно заняв итоговое первое место в квартете D. Кстати, Аль-Хиляль оставил позади себя другого представителя Ирана – Персеполис, хоть аравийский клуб так и не сумел ни разу обыграть иранцев.





Эстреглал Хузестан также проигрывает ни слишком часто, а если брать исключительно поединки Лиги Чемпионов, то у команды в пассиве одна неудача. Эстреглал Хузестан не демонстрирует стабильно хорошей игры в атаке, но зато защита команды довольно-таки надежная, учитывая хотя бы количество пропущенных мячей на групповом этапе.





Именно в надежности обороны Эстреглал Хузестан должен искать шанс, ведь в открытой игре у хозяев практически нет шансов на успех. Предположим, что команда постарается замедлить темп поединка, высокие скорости не выгодны хозяевам, а значит, и как минимум первый тайм не подарит большого количества голевых моментов и забитых мячей.