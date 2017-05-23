Персеполис – Лехвия. Прогноз на матч (23.05.2017)

В первом матче 1/8 финала азиатской Лиги Чемпионов Персеполис примет Лехвию. Иранский клуб финишировал в турнирной таблице группы D на втором месте, выиграв только в двух встречах из 6-ти. Что касается Лехвии, то она одержала верх четырежды в шести матчах, в том числе трижды победила в предыдущих трех поединках.





И все же букмекеры предпочтение отдают Персеполису, который имеет опыт домашней виктории над Лехвией – в 2015-м году на групповой стадии Лиги Чемпионов на своих полях команды обменялись разгромными победами 3:0.





Предположим, что 2-3 мяча будут забиты и в предстоящей встрече, причем смогут отличиться оба коллектива. Результативная ничья и даже поражение в один мяч при условии гола на чужом поле устроит Лехвию, скорее всего, именно эта команда в итоге и окажется победителем противостояния, если добьется положительного для себя исхода в первом матче. Прогноз – Персеполис мощно начнет, но ближе к середине поединка Лехвия перехватит инициативу и создаст у ворот соперника несколько моментов, возможно, один из них реализовав еще до перерыва.