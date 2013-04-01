Сан-Антонио – Голден Стэйт. Прогноз на матч (23.05.2017)

Сан-Антонио примет Голден Стэйт в четвертом матче полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. «Воины» выиграли как в домашний встречах, так и в гостевом поединке, причем довольно-таки уверенно разобрались с достойным соперником.





Вообще, шансы Сан-Антонио победить Голден Стэйт хотя бы однажды кажутся призрачными, но все зависит от настроения самих Уорриорз, которые вполне могут себе позволить отдохнуть, понимая, что на 99% уже стали финалистами турнира.





Предположим, что как минимум Сан-Антонио сыграет лучше, чем несколькими днями раньше, когда преимущество Голден Стэйт составило 12 очков. Фаворит, впрочем, проиграл в стартовой 12-минутке, но потом выдал феноменальную вторую четверть, разгромив в ней соперника 35:22. Скорее всего, включится в определенный момент игры Голден Стэйт и сейчас, но общей инициативой будут владеть «ястребы».





Прогноз – Голден Стэйт снова выиграет во второй четверти, но учитывая, что «воины» наверняка хотят праздновать успех, затратив минимальные силы, в итоге их преимущество не окажется разгромным. В общем, Сан-Антонио не уступит сопернику и будущему финалисту с разницей более 10-ти очков.