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Нэшвилл – Анахайм. Прогноз на матч (23.05.2017)
Дата события: 23 мая 03:00

Нэшвилл примет Анахайм в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. На данный момент в противостоянии Нэшвилл ведет 3:2, то есть, имеет все шансы закончить серию на своем льду. Именно Нэшвилл считается фаворитом встречи, вот только любой результат здесь как минимум возможен.


В прошлый раз на своем льду Нэшвилл потерпел поражение, от соперника пропустив в овертайме (3:2). Поединок между командами до этого, когда Нэшвилл был хозяином, принес минимальный успех ему, причем матч снова оказался малорезультативным – 2:1.


Анахайму придется сделать максимум, чтобы продлить серию, хотя сделать это будет очень сложно, учитывая, что команда не лучшим образом была готова к противостоянию, как кажется. Очень хорошо, что Дакс, сумели выиграть у мощного соперника уже дважды, но, скорее всего, третий раз праздновать успех им не суждено.


Предположим, что Нэшвилл выиграет в предстоящем поединке стартовый период, во второй 20-минутке как минимум не проиграет, а в заключительной части игры Анахайму просто не хватит сил, чтобы угнаться за Нэшвиллом. Прогноз – виктория хозяев в основное время.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Нэшвилла в матче» за высокий коэффициент 1,72 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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