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Беневенто – Специя. Прогноз на матч (23.05.2017)
Дата события: 23 мая 21:30

Беневенто примет Специю в четвертьфинальном матче плей-офф Серии В. Команды заняли пятое и седьмое место соответственно и при лучшем стечении обстоятельств могут попасть в элиту, вот только перспективы на успех у довольно скромных коллективов весьма призрачные.


Что касается предстоящей встречи, то Беневенто по праву считается фаворитом, ведь команда сыграет на своем поле, она выше соперника финишировала в турнирной таблице чемпионата, да и в очных матчах у Беневенто преимущество. В апреле в гостях эта команда уверенно обыграла Специю 3:1, а в октябре дома оказалась сильнее 1:0.


Стоит отметить замечательную игру Специи в обороне в последнее время. В четырех поединках подряд команда не пропускала, правда, и отличилась всего однажды, накануне распечатав ворота Виченцы – 1:0. Предположим, что и предстоящая встреча не окажется для Специи результативной, скорее всего, на поле Беневенто будет зафиксирована ничья 1:1 или даже 0:0. Беневенто должен активнее начать матч, но через оборонительные редуты соперника хозяева не пройдут, по крайней мере, в первой половине поединка.

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