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Пескара – Палермо. Прогноз на матч (22.05.2017)
Дата события: 22 мая 21:45

Пескара примет Палермо в матче 37-го тура итальянской Серии А. Команды вылетят по итогам сезона, ведь на данный момент отставание, например, Палермо от спасительной 17-й позиции составляет 9 очков, Пескара и вовсе набрала 14 пунктов, и все те же 9 балов уступает Палермо.


Конечно, в битве аутсайдеров есть хоть какая-никакая интрига, тем более встреча пройдет на поле Пескары, которая в каждом поединке заведомо выступает в статусе андердога. Только две победы и 8 ничьих в послужном списке команды, причем Пескара в нынешнем сезоне поделила очки и с Палермо – гостевая ничья 1:1.


Предположим, что в предстоящем матче оба коллектива сыграют в атакующем стиле, так как отступать им некуда, а продемонстрировать хороший футбол хочется, порадовать болельщиков эмоциональной игрой. Скорее всего, здесь не обойдётся без обилия фолов и желтых карточек, возможно, команды будут заканчивать встречу в неполных составах. Что же касается результата, то все-таки более сильный Палермо обязан брать верх, хоть букмекеры и на стороне его соперника. Прогноз – виктория гостей со счетом 2:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Палермо больше 1» за высокий коэффициент 1,8 от букмекерской конторы Париматч.
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