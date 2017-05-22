Пескара – Палермо. Прогноз на матч (22.05.2017)

Пескара примет Палермо в матче 37-го тура итальянской Серии А. Команды вылетят по итогам сезона, ведь на данный момент отставание, например, Палермо от спасительной 17-й позиции составляет 9 очков, Пескара и вовсе набрала 14 пунктов, и все те же 9 балов уступает Палермо.





Конечно, в битве аутсайдеров есть хоть какая-никакая интрига, тем более встреча пройдет на поле Пескары, которая в каждом поединке заведомо выступает в статусе андердога. Только две победы и 8 ничьих в послужном списке команды, причем Пескара в нынешнем сезоне поделила очки и с Палермо – гостевая ничья 1:1.





Предположим, что в предстоящем матче оба коллектива сыграют в атакующем стиле, так как отступать им некуда, а продемонстрировать хороший футбол хочется, порадовать болельщиков эмоциональной игрой. Скорее всего, здесь не обойдётся без обилия фолов и желтых карточек, возможно, команды будут заканчивать встречу в неполных составах. Что же касается результата, то все-таки более сильный Палермо обязан брать верх, хоть букмекеры и на стороне его соперника. Прогноз – виктория гостей со счетом 2:1.