Кливленд – Бостон. Прогноз на матч (22.05.2017)

Кливленд примет Бостон в третьем матче полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Кавальерс выиграли в двух гостевых встречах и продолжают оставаться явными фаворитами противостояния, причем сейчас шансы Кливленда на успех практически стопроцентные.





Бостон накануне проиграл Кливленду столь же безальтернативно, как и в первом матче. Снова Кавальерс просто уничтожили соперника до большого перерыва, в общей сложности набрав в стартовых четвертях 72 очка, тогда как Бостон 31 пункт. Понятно, что исход игры был предрешен, но и дальше Кливленд действовал довольно сконцентрировано, только в заключительной 12-минутке уступив в два очка.





Исходя из результатов поединков в Бостоне, не верится в успех Селтикс на выезде. Конечно, отступать гостям некуда, понимание чего может развязать руки команде, вот только сейчас Кливленд кажется намного предпочтительнее, вряд ли дома Кавальерс сыграют намного хуже, чем на площадке Бостона. Предположим, что как минимум три четверти из четырех здесь окажутся за фаворитом, в итоге же его преимущество составит 10-15 очков.