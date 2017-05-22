Орландо – Нью-Йорк Сити. Прогноз на матч (22.05.2017)

Орландо примет Нью-Йорк Сити в матче МЛС. На данный момент команды располагаются в зоне плей-офф Восточной конференции, что уже может устраивать как одних, так и других. Но, например, положение Нью-Йорка довольно шаткое, а значит, гости по предстоящей встрече понимают важность виктории.





Победив, Нью-Йорк догонит в таблице Орландо Сити, точнее обойдет соперника по причине лучшей разницы мячей – сейчас у команды на 6 забитых голов больше, чем пропущенных, тогда как у Орландо равенство по данному показателю.





И Нью-Йорк, и в особенности Орландо в предыдущих поединках выглядели не здорово, выиграв на двоих только однажды в мае. А именно Нью-Йорк дома оказался сильнее Атланты Юнайтед 3:1, тогда как в этот же день Орландо был бит Хьюстоном в гостях (4:0). Предположим, что и предстоящая встреча окажется результативной, а Нью-Йорк Сити в ней не проиграет с разницей более чем в 1 мяч. Если же рискнуть, можно выбрать для ставки вариант на победу гостей, ну или, по крайней мере, викторию номинального аутсайдера с форой 0.