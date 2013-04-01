Миннесота – Лос-Анджелес. Прогноз на матч (22.05.2017)

Миннесота примет Лос-Анджелес в очередном матче МЛС. Шансы команд в этой встрече выиграть абсолютно равны, как и количество набранных очков на данный момент – по 11. Лос-Анджелес по дополнительным показателям впереди своего соперника, к тому же Гэлэкси провели на один поединок меньше Миннесоты, а значит, небольшое предпочтение гостям все-таки нужно отдать.





Еще ни разу в своей истории команды не встречались друг с другом. Но это и не удивительно, учитывая пока еще скромный послужной список Миннесоты, для который этот сезон дебютный в элите. В свою очередь, Лос-Анджелес имеет колоссальный опыт, понимая, что сейчас нужно прибавлять, чтобы нервной не получилась развязка регулярного чемпионата. Восьмое место, которое занимают Гэлэкси сейчас, не может их устраивать, а значит, как минимум в поединке со скромной Миннесотой клуб из Калифорнии постарается выиграть.





Предположим, что встреча окажется умеренно результативной, то есть в ней будет забито 2-3 мяча. Скорее всего, выиграет все-таки Лос-Анджелес, хоть и ничью, например, 1:1 здесь исключать не стоит.