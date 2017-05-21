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Малага – Реал Мадрид. Прогноз на матч (21.05.2017)
Дата события: 21 мая 21:00

Малага примет мадридский Реал в заключительном туре испанской Примеры. «Королевский клуб» в шаге от завоевания трофея, такого долгожданного и значимого для команды, которая не выигрывала в чемпионате достаточно давно.


Единственное, что остается сделать на пути к успеху – обыграть в гостях Малагу. Соперник Реала в последнее время смотрится вполне себе неплохо, только вот турнирной мотивации давно команда не имеет, так и завершая сезон в середине таблицы.


Малага должна упираться, все-таки предстоящий поединок для команды последний в сезоне, тем более дома Малага не имеет права сыграть в полноги. Реал Мадрид, как и любой другой гранд для Малаги раздражитель, а значит, легкой прогулки столичный клуб не ожидает.


Предположим все же, что Реал на классе обыграет соперника, хоть испытает определенные сложности в первом тайме, например, начале матча. Абсолютно в каждой встрече этого сезона и во всех турнирах мадридцы забивали, смогут отличиться они и против Малаги, предположим, что в первом тайме предстоящего поединка, скорее ближе к сороковой минуте. После перерыва Реал упрочит преимущество.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Реала во втором тайме» за высокий коэффициент 1,46 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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