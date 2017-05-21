Барселона – Эйбар. Прогноз на матч (21.05.2017)

Барселона примет Эйбар в заключительном туре испанской Примеры. Каталонцам будет обидно, если Реал Мадрид в параллельной встрече потеряет очки, а они сами не выиграют у скромного Эйбара, ведь таким образом Барселона упустит чемпионство. Хотя шансы на итоговый успех в турнире у команды Луиса Энрике ничтожны – ровно такие же, как и вероятность победы Эйбара над Барселоной.





Каталонцы не смогут рассчитывать в предстоящем матче на двух своих основных оборонцев – Маскерано и Пике. Без них хозяева, возможно, будут не столь надежны на своей половине поля, но это никак не должно сказаться на атакующей игре фаворита. Барселона, несомненно, сыграет с преимуществом, подавляющее время проведя у ворот соперника и создавая регулярно моменты. Скорее всего, Эйбар не выдержит натиска соперника и пропустит от мотивированной Барселоны еще до 20-й минуты.





В предыдущих двух очных встречах Барселона деклассировала Эйбар с одинаковым счетом 4:0, предположим, что подобный результат будет зафиксирован и в предстоящем матче. С учетом такого прогноза и ставка на игру.