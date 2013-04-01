Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Прогноз на матч (21.05.2017)

В заключительном туре английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед сыграет с Кристал Пэлас. «Красные дьяволы» оказались вне топ-4 по итогам сезона, но зато выиграли кубок, а в Лиге Европы дошли до финала, победа в котором гарантирует команде Лигу Чемпионов не следующий сезон.





О Кристал Пэлас много говорить не приходится, так как лондонцы не имеют турнирных перспектив. Да, в случае успеха в предстоящей встрече они могут подняться выше и опустятся в таблице, если проиграют, но вряд ли команде принципиально важно какую позицию она займет, лишь бы не в зоне вылета. Коллективы, которые отправятся в Чемпионшип уже определены и Кристал Пэлас не среди них, во многом благодаря феноменальной победной серии не так давно. Впрочем, в конце апреля и начале мая Кристал Пэлас в общей сложности проиграл трижды и только в прошлом туре вновь сумел победить, деклассировав на своем поле Халл Сити (4:0).





Предположим, что Кристал Пэлас постарается дать бой «красным дьяволам», как минимум поставив перед сбой цель не проиграть именитому сопернику. Сам поединок не окажется результативным, прогноз – ничья 1:1.