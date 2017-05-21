Арсенал – Эвертон. Прогноз на матч (21.05.2017)

Арсенал примет Эвертон в матче 38-го тура английской Премьер-Лиги. «Канонирам» обязательно нужно побеждать в заключительном поединке сезона, но даже успех во встрече с Эвертоном не гарантирует команде место в топ-4 турнирной таблицы, соответственно, выход в Лигу Чемпионов.





На данный момент лондонцы уступают как Ман Сити, так и Ливерпулю, хоть отставание от тех же мерсисайдцев составляет одно очко. «Канониры» в четырех матчах подряд выиграли и наверняка продолжат серию из викторий, но и Ливерпуль обязан в параллельной встрече обыграть Мидлсбро, а значит, Арсенал останется пятым.





Что касается Эвертона, то «ириски» вовсе не имеют турнирной мотивации, так как команда совершенно точно закончит сезон на 7-м месте в таблице, то есть, сыграют в квалификации Лиги Европы.





В первом круге на своем поле Эвертон обыграл Арсенал 2:1, предположим, что с таким же счетом, а скорее более уверенно «канониры» возьмут реванш, тем более что соперник явно на матч выйдет вторым составом. Прогноз – виктория фаворита в результативной встрече, например, 2:1 или 3:1.