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Ренн – Монако. Прогноз на матч (20.05.2017)
Дата события: 20 мая 22:00

Ренн примет Монако в матче 38-го тура французской Лиги 1. «Монегаски» прервали гегемонию ПСЖ в чемпионате, завоевав в нынешнем сезоне трофей вместо парижан. В заключительной встрече Лиги 1 Монако сыграет в свое удовольствие, необходимости побеждать у него нет.


Это же можно сказать и о Ренне, который расположился на 9-й строчке в турнирной таблице. Дома команда способна здорово отыграть против чемпиона, ведь Ренн довольно неплохо смотрелся в предыдущих поединках и, несомненно, хотел бы порадовать своих болельщиков вновь.


Ну и как бы нужно брать реванш за сокрушительные два поражения в нынешнем сезоне – напомним, Ренн проиграл Монако в сентябре 3:0 в чемпионате, а в кубковом матче в декабре 2016-го был повержен 7:0.


Скорее всего, предстоящая встреча окажется результативной, так как ни одному из коллективов нет смысла отсиживаться в обороне. Предположим, что до перерыва в матче будет забито 2 мяча, столько же и во второй 45-минутке, возможно оба тайма закончатся вничью. Прогноз – команды разойдутся миром 2:2.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «тотал матча больше 2,5» за, тем не менее, высокий коэффициент 1,6 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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