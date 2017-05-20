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Наполи – Фиорентина. Прогноз на матч (20.05.2017)
Дата события: 20 мая 21:45

Наполи примет Фиорентину в матче 37-го тура итальянской Серии А. В трех поединках подряд неаполитанцы в чемпионате выиграли, тем самым на расстояние одного очка приблизившись к Роме в борьбе за итоговое второе место. Впрочем, шансы южан обойти столичный клуб кажутся весьма призрачными, кроме отставания, учитывая и тот факт, что соперник у Наполи по предстоящей встрече серьезнее, чем у Ромы.


Фиорентина расположилась на 7-й строчке в турнирной таблице и имеет неплохую возможность в случае двух побед в оставшихся поединках подвинуть Милан, что даст право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. Конечно, обыграть Наполи на его поле будет очень сложно, но «фиалкам» нечего терять, а значит, бросив все силы вперед, у них, несомненно, будут шансы отличиться.


Скорее всего, поединок получится жарким, эмоциональным и результативным, так как и Наполи рассчитывает только на победу. А учитывая, что именно неаполитанцы забили наибольшее количество мячей в Серии А, они так уж точно отправят в ворота соперника минимум два мяча.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 3» за коэффициент 1,46 от букмекерской конторы 1хбет.
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