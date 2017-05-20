Кьево – Рома. Прогноз на матч (20.05.2017)

Кьево примет Рому в матче 37-го тура итальянской Серии А. Только одно очко разделяет римлян и Наполи в борьбе за второе место, а значит, прямой выход в групповую стадию Лиги Чемпионов, но ведь Рома еще параллельно претендует на то, чтобы оставить Ювентус без очередного «скудетто».





Впрочем, шансы «волков» в итоге опередить туринцев катастрофически низкие, даже победа в очной встрече неделю назад вряд ли кардинальным образом скажется на судьбе чемпионства. Кьево не самый сильный коллектив, располагающийся в середине турнирной таблицы, а значит, не имеющий мотивации. Да, его Рома обыграет, но выиграет и Ювентус в параллельной встрече.





Что касается прогноза и ставки на матч, то здесь стоит рассматривать исключительно варианты на успех Ромы. В предыдущих трех встречах столичный клуб неизменно забивал в ворота Кьево по три мяча, наверняка и в предстоящем поединке не обойдется без результативной игры от Ромы. Скорее всего, римляне в очередной раз выиграют, возможно даже деклассируют соперника с сухим счетом. Прогноз – выиграет Рома как первый тайм, так и вторую половину матча.