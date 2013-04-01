Боруссия Дортмунд – Вердер. Прогноз на матч (20.05.2017)

Боруссия Дортмунд примет Вердер в заключительном матче немецкой Бундеслиги. Бременский клуб проиграл в двух поединках подряд, тем самым лишившись шансов занять по итогам чемпионата место в шестерке, то есть квалифицироваться в Лигу Европы. И все-таки Вердер стоит похвалить, ведь команда поднялась из зоны вылета, замечательно выглядела в атаке на протяжении долгого времени, демонстрировала традиционно зрелищную игру.





То же можно сказать и о Боруссии, с той лишь разницей, что от команды ждали куда большего, нежели она добилась в сезоне. С большим трудом Дортмунд все-таки обошел в турнирной таблице Хоффенхайм и расположился на третьей строчке, впрочем, потеряв очки в предстоящей встрече, команда Томаса Тухеля может вернуться на четвертую позицию, что предполагает квалификационный раунд Лиги Чемпионов, а не прямое попадание в групповую стадию турнира.





Конечно, Боруссия не допустит этого, тем более учитывая, что Дортмунд проведет матч на своем поле. Это не последняя встреча Боруссии, ведь ей предстоит еще сразится в финале Кубка Германии, но, несомненно, она бросит все силы на завоевание трех очков.