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Боруссия Дортмунд – Вердер. Прогноз на матч (20.05.2017)
Дата события: 20 мая 16:30

Боруссия Дортмунд примет Вердер в заключительном матче немецкой Бундеслиги. Бременский клуб проиграл в двух поединках подряд, тем самым лишившись шансов занять по итогам чемпионата место в шестерке, то есть квалифицироваться в Лигу Европы. И все-таки Вердер стоит похвалить, ведь команда поднялась из зоны вылета, замечательно выглядела в атаке на протяжении долгого времени, демонстрировала традиционно зрелищную игру.


То же можно сказать и о Боруссии, с той лишь разницей, что от команды ждали куда большего, нежели она добилась в сезоне. С большим трудом Дортмунд все-таки обошел в турнирной таблице Хоффенхайм и расположился на третьей строчке, впрочем, потеряв очки в предстоящей встрече, команда Томаса Тухеля может вернуться на четвертую позицию, что предполагает квалификационный раунд Лиги Чемпионов, а не прямое попадание в групповую стадию турнира.


Конечно, Боруссия не допустит этого, тем более учитывая, что Дортмунд проведет матч на своем поле. Это не последняя встреча Боруссии, ведь ей предстоит еще сразится в финале Кубка Германии, но, несомненно, она бросит все силы на завоевание трех очков.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма больше 1,5» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы 1хбет.
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