Бавария – Фрайбург. Прогноз на матч (20.05.2017)

Бавария примет Фрайбург в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги. Единственная интрига осталась в чемпионате, если говорить с точки зрения мюнхенцев – кто же станет лучшим бомбардиров, ведь на данный момент представитель Баварии Левандовски только на один мяч опережает Обамеянга из дортмундской Боруссии.





Что же касается Фрайбурга, то эта команда грезит мечтами опередить в турнирной таблице берлинскую Герту, заняв в итоге 5-ю позицию, тем самым избежав квалификации Лиги Европы. Но ведь Фрайбург и вовсе не гарантировал себе 6-ю строчку, так как Кельн набрал на 2 очка меньше и теоретически может обогнать команду.





Все де предположим, что этого не случится, а Фрайбург бросит все силы для победы, ну или, по крайней мере, ничьи. В первом круге Бавария с огромным трудом одолела Фрайбург 2:1, а до этого с таким же счетом потерпела поражение, а значит, команду для гранда немецкого футбола смело можно называть неудобным соперником. Предположим, что как минимум в одном из таймов Фрайбург не уступит Баварии, вполне вероятен и гол от гостей, учитывая хотя бы результат прошлой встречи с участием мюнхенцев – победа над Лейпцигом 5:4.