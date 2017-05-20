Бостон – Кливленд. Прогноз на матч (20.05.2017)

Бостон примет Кливленд во втором поединке полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Первая встреча завершилась гостевой победой Кавальерс, которые отлично отыграли в атаке, набрав в итоге 117 очков, что на 13 пунктов больше показателей Бостона.





В предстоящем поединке Кливленд снова фаворит, вот только наверняка хозяева сыграют сейчас значительно лучше, чем несколькими днями ранее. Бостон провалил первую половину стартового матча, но после большого перерыва собрался и выиграл обе четверти – 36:31, 29:25, впрочем, этого не хватило, чтобы даже приблизится к сопернику на расстояние минимума. Подобных стратегических ошибок Бостон не должен совершить во второй встрече, с самого начала игры включившись.





Скорее всего, именно Бостон окажется победителем стартовой 12-минутки, хотя более реалистичное развитие событий – Селтикс не проиграют с разницей более 5-ти очков первую половину, а может ведь и команда вовсе оказаться ее победителем. Можно рискнуть и поставить на викторию хозяев с форой на весь матч, и все же предложим подстраховаться.