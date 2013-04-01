Фенербахче – Реал Мадрид. Прогноз на матч (19.05.2017)

Фенербахче примет мадридский Реал в матче полуфинала Евролиги Финала четырех. В домашней для себя встрече турецкий коллектив считается фаворитом, но не таким явным, как, например, ЦСКА в противостоянии с Олимпиакосом.





Команды в 2017-м провели только один очный поединок, который совсем не порадовал результативностью. Реал Мадрид дома одолел соперника 61:56, тем самым взяв реванш за поражение в декабре 2012-го года – 78:77.





Предположим, что в предстоящем матче на двоих команды наберут примерно 156 очков, то есть, довольно ожидаем результат здесь 80:76, что будет примерно равняться показателям декабрьской встречи.





Фенербахче на правах хозяина просто обязан мощно начать и набрать, например, до первого перерыва 25 очков. Кажется, что и Реал должен поддержать такой стиль ведения игры соперника, пытаясь не отстать от фаворита и навязать борьбу по счету. Предположим, что испанский клуб в какой-то момент перехватит инициативу, на несколько минут полностью завладеет преимуществом и по итогам стартовой половины не проиграет Фенербахче с крупным сетом.