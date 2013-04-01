ЦСКА Москва – Олимпиакос. Прогноз на матч (19.05.2017)

В полуфинальном матче Евролиги Финала четырех московский ЦСКА примет Олимпиакос. Российский клуб является явным фаворитом предстоящей встречи, ведь в очных поединках последнего времени именно «армейцы» побеждали, да и кажутся они предпочтительнее в плане класса игроков.





В 10-ми матчах подряд ЦСКА не знает горечи поражений, а предыдущий раз «армейцы» проиграли другому представителю Греции – Панатинаикосу (в овертайме 85:80). Олипмиакос, как кажется, не способен на подобный успех своих земляков, хотя, конечно, гранд греческого баскетбола обязан дать настоящий бой именитому сопернику.





Предположим, что ЦСКА на начнет поединок мощно, но Олимпиакос перехватит инициативу и вторая четверть, например, останется за гостями. То есть, по итогам первой половины встречи будет зафиксирован примерно равный счет, возможно, ЦСКА на несколько пунктов наберет все же больше соперника. А вот во второй половине, после большого перерыва, «армейцы» обязаны дожать Олимпиакос, скорее всего, самой успешной для хозяев станет третья четверть.