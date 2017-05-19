Нэшвилл – Анахайм. Прогноз на матч (19.05.2017)

Нэшвилл примет Анахайм в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Нешвилл ведет в противостоянии 2:1, выиграв в первой и третьей встрече, но минимально, тогда как единственный раз команда уступила с разницей в две шайбы.





Именно Нэшвилл считается фаворитом предстоящего матча, что не удивительно, если принять во внимание место проведения поединка. Дома Нэшвилл абсолютно во всех встречах плей-офф добивался успеха, только от Чикаго пропустив более одной шайбы. Кстати, и особой результативностью команда своих болельщиков не баловала – все тому же Чикаго она забросила четырежды, в остальных поединках было максимум три взятия ворот соперников Нэшвилла.





Предположим, что и предстоящий матч не окажется результативным – Нэшвилл не станет лишний раз рисковать, действуя надежно в обороне, а Анахайму просто-напросто не удастся в гостевой встрече подолгу владеть инициативой и диктовать свою игру. Да, Анахайм, скорее всего, в первом или втором периоде сможет реализовать один из моментов, но все равно этого не хватит, чтобы лидировать в счете к началу третьей 20-минутки. Прогноз – ничья в первом или втором периоде, рискнем сделать ставку на стартовый отрезок игры.