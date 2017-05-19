Гранада – Эспаньол. Прогноз на матч (19.05.2017)

Гранада примет Эспаньол в рамках заключительного тура испанской Примеры. По итогам сезона Гранада заняла место в зоне вылета, причем наверняка команда так и останется на последней строчке в турнирной таблице. А все потому, что отставание Гранады от Осасуны составляет 2 очка, то есть, в предстоящей встрече ей нужно обязательно выигрывать и надеяться на осечку конкурента в борьбе за 19-ю позицию.





Эспаньолу также необходимо побеждать, чтобы несколько подняться в таблице, впрочем, особой разницы между 10-м и 8-м, например, местом нет. Куда важнее просто порадовать болельщиков перед долгим перерывом, обыграв скромную Гранаду на выезде, тем самым продлив неудачную серию соперника из одних лишь поражений.





Именно Эспаньол считается фаворитом противостояния, хоть Гранада не всегда с каталонцами действует плохо, например, в прошлом сезоне обе очные встречи соперников завершились вничью 1:1. В единственном поединке между собой в этом году Эспаньол на своем поле обыграл Гранаду, но также пропустил. Предположим, что не выиграют каталонцы всухую и сейчас.