Канада – Германия. Прогноз на матч (18.05.2017)

Канада сыграет с Германией в четвертьфинальном матче Чемпионата Мира. Хозяева турнира с огромнейшим трудом пробились в плей-офф, в решающем поединке группового этапа только по буллитам обыграв латышей.





Что касается Канады, то эта сборная традиционно хорошо действует против сильных соперников на групповой стадии. Так, например, «кленовые листья» деклассировали Чехию и Финляндию, а со сборными ниже классом только против Швейцарии испытав проблемы, остальных деклассировав с разгромным счетом. Кстати, швейцарцам Канада проиграла, проявив себя не с лучшей стороны в атаке и пропустив от соперника в овертайме (в основное время ничья 2:2).





В предстоящей встрече Канада не посмотрит, что играет с хозяевами турнира и разобьет немцев. Еще в стартовом периоде от фаворита стоит ожидать минимум двух шайб, а учитывая не самую лучшую оборону соперника, и три взятия ворот до перерыва возможны. Германия пропускала 7 от Швеции и 6 от России, вряд ли против Канады немцы отыграют более надежно. Прогноз – канадцы в итоге забросят 6 шайб и выиграют с преимуществом в счете минимум 5 шайб.