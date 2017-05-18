США – Финляндия. Прогноз на матч (18.05.2017)

США сыграет с Финляндией в четвертьфинальном матче Чемпионата Мира. Американцы выиграли группу А, только в одной встрече потерпев поражение, а в решающем поединке команда обыграла одного из фаворитов турнира – Россию.





Успех свидетельствует о силе сборной США, впрочем, и финны довольно серьезный коллектив, несмотря даже не на самую впечатляющую игру на Чемпионате Мира к данной минуте. «Суоми» проиграли трижды на групповой стадии, что, конечно, для этапа из 7-ми поединков очень много. Финны в итоге все-таки заняли четвертое место и пробились в плей-офф, вот только перспективы команды пройти США оцениваются призрачными.





Рискнем предположить, что Финляндия не только даст бой сопернику, но, скорее всего, обыграет того в одном из периодов минимум. Вообще, итоговый успех европейцев не стоит исключать, особенно, если именно Финляндия откроет счет в матче. Стартовый период же должен пройти с преимуществом «звездно-полосатых», которые сделают акцент на мощное начало, но это не гарантирует их победу в первой 20-минутке.