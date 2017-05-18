Россия – Чехия. Прогноз на матч (18.05.2017)

Россия сыграет с Чехией в четвертьфинальном матче Чемпионата Мира. Россияне проиграли сборной США в заключительном поединке группового этапа, тем самым уступив первое место представителям Северной Америки. В остальных встречах Россия выглядела весьма уверенно, в том числе обыграв шведов в стартовом матче.





А вот Чехия в первом поединке на турнире проиграла, причем разгромно. Обидчиком европейцев стали канадцы, которые в итоге и заняли первое место, а Чехия, несмотря на серию из 5-ти побед подряд, финишировала только третей.





Соперник по четвертьфиналу у Чехии очень серьезный, но ведь и Россия надеялась получить на данной стадии, например, швейцарцев. Да, россияне считаются явным фаворитом противостояния, вот только Чехия способна удивить, ведь, несомненно, ей на опыте по силам на равных долгое время действовать с россиянами, а, возможно, даже с преимуществом. Предположим, что стартовый период встречи все же останется за Россией, а вот вторая 20-минутка чехам даст шанс на успех. Прогноз – ничья во втором периоде.