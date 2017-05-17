Ювентус – Лацио. Прогноз на матч (17.05.2017)

Ювентус примет Лацио в финальном матче Кубка Италии. «Старая синьора» может превратить сезон едва ли не в самый успешный в своей истории, ведь команда почти гарантировала чемпионство в Серии А, дошла до финала Лиги Чемпионов, где имеет шанс обыграть мадридский Реал и тем самым спустя долгие годы стать победителем турнира, ну и финальная встреча в Кубке Италии, в котором туринцам противостоит соперник, в последнее время очень плохо действующий против Ювентуса.





Справедливости ради стоит отметить, что Лацио в этом сезоне выступает куда лучше, чем в прошлых, команда хоть и проиграла Ювентусу в обоих поединках чемпионата, по-прежнему котируется в очной встрече достаточно высоко. Понятно, что фаворит Ювентус, вот только римляне наверняка дадут настоящий бой «Старой синьоре», сделав акцент на надежной оборонительной игре.





Предположим, что как минимум стартовая половина матча пройдет без обилия голевых моментов и, соответственно, низкие шансы на результативный футбол в первой тайме. Прогноз – вторая 45-минутка окажется результативнее первой, с этим расчетом и ставка на игру.