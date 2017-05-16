Россия – США. Прогноз на матч (16.05.2017)

Россия сыграет со сборной США в матче группового этапа Чемпионата Мира. Эта встреча заключительная на данной стадии турнира и, несомненно, самая интересная, по крайней мере, в группе А. Россия на данный момент лидирует, набрав на два очка больше американцев, то есть, «звездно-полосатые» в случае победы в основное время опередят россиян.





Вот только перспективы сборной США не кажутся уж очень явными, скорее Россия обыграет соперника, о чем свидетельствуют котировки букмекерских контор. Этому не стоит удивляться, ведь Россия во всех без исключения поединках группового этапа выиграла, лишь против шведов на старте турнира испытав сложности.





США имеет в своем пассиве единственное поражение – также в первом туре группового этапа сборная выглядела не лучшим образом, уступив мотивированным немцам, для которых турнир домашний. Но, например, и против Латвии у США были проблемы – прибалтийская команда выигрывала 2:0, а потом 3:1, но сил латышам не хватило, в итоге 5:3. Россия же не должна оставить шансов сопернику, обыграв того в основное время.