Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз на матч (17.05.2017)

Донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо в финальном матче Кубка Украины. Традиционно команды проведут очную встречу в главном поединке этого турнира и снова шансы грандов на победу примерно равные.





Конечно, Шахтер более явный претендент на трофей, учитывая, что команда довольно уверенно выиграла Чемпионат Украины, досрочно гарантировав себе первое место. Наверняка уже долгое время «горняки» готовили сценарий предстоящего поединка, делали разбор игры динамовцев. Но ведь то же самое можно сказать и о киевлянах. Куда более важное значение имеет статистика очных встреч, а в последнее время Шахтер чаще оказывался сильнее столичного клуба, например, выиграл у Динамо в гостях в апреле 2017-го и декабре 2016-го года.





Предположим, что поединок не окажется уж очень результативным, ведь на кону трофей, а значит, особо рисковать ни одна из сторон не станет, по крайней мере, до первого мяча. Скорее всего, его придется ждать минимум 25 минут, с учетом такого предположения и ставка на игру. Прогноз – первый тайм не порадует обилием забитых мячей, точнее, если и команды организуют гол, то один и под конец стартовой 45-минутки.