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Сельта – Реал Мадрид. Прогноз на матч (17.05.2017)
Дата события: 17 мая 22:00

Сельта примет мадридский Реал в перенесенном матче 21-го тура испанской Примеры. В оставшихся двух поединках чемпионата «королевскому клубу» достаточно набрать 4 очка, чтобы выиграть трофей, а учитывая, что в заключительном туре Реал сыграет с Малагой, то минимум 3 пункта можно записывать заведомо в актив «сливочных». Все потому, что Малагу тренирует бывший футболист Реала, да и сама команда не имеет турнирной мотивации, как, впрочем, и Сельта.


В последних матчах галисийцы выступают очень неудачно, что связано с напряженным графиком не самой грозной команды даже по испанским меркам. Сельта дошла до полуфинала Лиги Европы, делала именно на этот турнир акцент, но в борьбе уступила Юнайтед по сумме двух встреч.


Наверняка Сельта не сохранила мотивации и сил на оставшийся отрезок сезона. Предположим, что даже дома команда будет неспособна навязать борьбу гранду, если и не уступив сопернику разгромно, то уже точно пропустив от Реала 2 мяча. Мадридцы весьма результативны в очных поединках с Сельтой, скорее всего, не исключением станет и предстоящая встреча.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов мадридского Реала больше 2» за высокий коэффициент 1,55 от букмекерской конторы Париматч.
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