Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (17.05.2017)

Саутгемптон примет Манчестер Юнайтед в матче 28-го тура английской Премьер-Лиги. Это перенесенный поединок, который не имеет турнирного смысла как для одних, так и для других. «Красные дьяволы» готовятся к финальной встрече в Лиге Европы против Аякса, в чемпионате же у команды Жозе Моуриньо особых перспектив не осталось, да и уже давно Юнайтед намерен был в Лигу Чемпионов следующего сезона пробиться благодаря победе в Лиге Европы.





Саутгемптон имеет неплохие шансы финишировать в восьмерке лучших, вот только такой результат вряд ли устраивает команду, но и выше ей уже не под силу подняться. Конечно, в концовке сезона «святые» постараются порадовать своих болельщиков, обыграв довольно серьезного соперника дома.





Саутгемптон проиграл Юнайтед в предыдущих двух встречах, справедливости ради стоит отметить, что поединки состоялись на «Олд Траффорд». «Святые» намерены взять реванш, впрочем, скорее всего, ничья в предстоящей встрече устроит хозяев. Прогноз – команды разойдутся миром, а сам поединок не окажется результативным.