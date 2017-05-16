Канада – Финляндия. Прогноз на матч (16.05.2017)

Канада сыграет с Финляндией в матче группового этапа Чемпионата Мира. На данной стадии турнира это заключительный поединок для команд, и в нем победа более важна для финнов, которые пока находятся на четвертом месте, то есть, в плей-офф должны получить самого серьезного соперника.





Канада выиграла в стартовых 3-х встречах на турнире, но затем довольно неожиданно потерпела поражение от сборной Швейцарии. Впрочем, накануне «кленовые листья» пришли в себя и реабилитировались, разгромив норвежцев 5:0. Стоит отметить, что Канада во всех трех периодах оказалась сильнее соперника, что говорит о мотивации команды.





Несомненно, Финляндия для Канады является раздражителем, ведь на групповом этапе прошлогоднего Чемпионата Мира «суоми» разгромили представителя Северной Америки 4:0, а такого Канада не прощает. В финале того же турнира канадцы обыграли Финляндию 2:0, но не деклассировали, как того желали болельщики. Предположим, что на свой максимум Канада сыграет сейчас, а на данный момент финны не кажутся такими же сильными, как год назад.