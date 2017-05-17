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Нэшвилл – Анахайм. Прогноз на матч (17.05.2017)
Дата события: 17 мая 03:00

Нэшвилл примет Анахайм в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Анахайм проиграл сопернику в первой встрече после овертайма, а вот во втором поединке взял «верх», во многом благодаря своим мощным действиям в атаке.


Анахайм выиграл у Нэшвилла 5:3, подобный результат возможен в предстоящей встрече, но не исход, учитывая, что поединок пройдет в Нэшвилле. Хозяева считаются фаворитами, будет довольно странно, если они во второй раз подряд уступят, пропустив 5 шайб.


Нэшвилл обязан начать матч мощнее, прижать соперника к своим воротам, навязать борьбу на чужой половине. Скорее всего, стартовый период порадует заброшенными шайбами и в нем Нэшвилл как минимум не проиграет, а как максимум добьется преимущества в две шайбы.


И все-таки игра после перерыва станет равной – у Анахайма появятся шансы приблизится к сопернику и, возможно, сравнять счет. Не удивительно, если исход поединка решится в заключительной 20-минутке, в которой, кстати, уж очень рисковать ни один из коллективов не станет. Прогноз – малорезультативный последний период и итоговая минимальная победа хозяев.

Предлагаем сделать ставку на исход «Ни одна из команд не выиграет в 2 и более шайб» за высокий коэффициент 2,5 от букмекерской конторы Париматч.
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