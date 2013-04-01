Манчестер Сити – Вест Бромвич. Прогноз на матч (16.05.2017)

Манчестер Сити примет Вест Бромвич в перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-Лиги. «Горожане» при лучшей разнице мячей на данный момент отстают от Ливерпуля на одно очко, то есть, сыграв в предстоящей встрече вничью, за тур до окончания первенства Сити все равно окажется впереди мерсисайдцев.





Вот только манкунианцы наверняка ставят перед собой цель выиграть, тем самым избежать уж очень нервной концовки чемпионата. Вест Бромвич в этом сезоне приятно удивил, но в последнее время, конечно, команда сбавила обороты, хоть и по-прежнему сохраняет 8-ю строчку турнирной таблицы.





Предположим, что Вест Бромвич окажет Сити сопротивление, но гостей не хватит на весь поединок, рано или поздно «горожане» забьют, выйдут вперед, что сломает тактику лондонцев. Ресурсов и класса атаковать качественно у Вест Бромвича не найдется, а значит, дело вовсе может завершится разгромной викторией фаворита, тем более букмекеры не исключают такой возможности. Более же приближенный к истине прогноз – победа Сити с разницей в 2 мяча, например, 2:0.