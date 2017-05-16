Арсенал – Сандерленд. Прогноз на матч (16.05.2017)

Арсенал примет Сандерленд в перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-Лиги. «Черные коты» не спаслись в очередном сезоне, досрочно потеряв шансы покинуть зону вылета. На данный момент Сандерленд последний, отставая от 19-й команды лиги на 4 очка.





Победа более важна для Арсенала, который ведет борьбу за топ-4 по итогам чемпионата, то есть, место в Лиге Чемпионов. «Канониры» выиграли в трех матчах Премьер-Лиги подряд, что им позволило приблизиться к Сити и Ливерпулю, но пока перспективы команды обойти их кажутся призрачными. По сравнению с мерсисайдцами у лондонцев матч в запасе, а отставание составляет 4 бала, «горожане» впереди на три пункта при равном количестве сыгранных встреч.





В предстоящей встрече Арсенал сыграет с полной самоотдачей, постарается с первых минут поединка заставить соперника обороняться в своей штрафной, так скажем «придушить» Сандерленд. Наверняка напора хозяев «черные коты» не выдержат и пропустят от мотивированного Арсенала на старте встречи. В любом случае первая 45-минутка останется за Арсеналом, как и поединок в целом. Прогноз – уверенная виктория лондонцев со счетом 3:0 или 3:1.