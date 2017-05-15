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Россия – Латвия. Прогноз на матч (15.05.2017)
Дата события: 15 мая 21:15

Россия примет Латвию в матче группового этапа Чемпионата Мира. На данный момент россияне на турнире выступают лучше всех, выиграв во всех 5-ти поединках до этого. Самым сложным для России оказалась стартовая встреча, в которой ей противостояли шведы – в итоге победа по буллитам (2:1).


Колоссальное преимущество имела Россия во всех следующих матчах, наверняка не исключением станет и предстоящий поединок. Россияне не могут себе позволить перед поединком со сборной США потерять очки и тем самым дать шанс «звездно-полосатым» на первое место в группе, да и никто не поймет, если один из фаворитов чемпионата не сможет разобраться со скромными латышами.


Единственное, что может принести Латвии успех – сумасшедшая самоотдача и мотивация, ведь прибалтийская сборная имеет реальную возможность пробиться в плей-офф турнира, что уже станет успехом для нее. Предположим, что Латвия благодаря своему напору забросит хотя бы однажды в ворота России, и вообще, матч, как кажется, подарит феерию шайб, станет результативным.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча больше 4,5» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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