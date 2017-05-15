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Канада – Норвегия. Прогноз на матч (15.05.2017)
Дата события: 15 мая 17:15

Канада сыграет с Норвегией в матче группового этапа Чемпионата Мира. Довольно неожиданно «кленовые листья» в прошлой встрече проиграли Швейцарии в овертайме, но все равно сохранили лидирующую позицию. Во второй раз Канада не допустит подобного, а конкретно в предстоящем поединке постарается реабилитироваться перед болельщиками, как можно увереннее обыграв претендента на место в плей-офф.


Шансы Норвегии пробиться в топ-4 по итогам группового этапа катастрофически малы, ведь впереди скромной по хоккейным меркам сборной находятся такие титаны как Финляндия и Чехия, плюс примкнувшие к ним швейцарцы.


Против Канады Норвегия наверняка постарается не пропустить в стартовом периоде, то есть, сыграет как можно осторожнее в первой 20-минутке, что, впрочем, не гарантирует номинальным гостям успех. Предположим, что канадцы дожмут соперника в первом периоде, а уже после перерыва преимущество фаворита станет большим, в итоге же Канада выиграет разгромно. Прогноз – виктория Канады со счетом 5:1.

Предлагаем делать ставку на исход «победа сборной Канады в основное время с форой -3» за высокий коэффициент 1,4 от букмекерской конторы 1хбет.
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