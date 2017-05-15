Челси – Уотфорд. Прогноз на матч (15.05.2017)

Лондонское дерби состоится в перенесенной встрече 28-го тура английской Премьер-Лиги – Челси примет Уотфорд. «Аристократы» выиграли в четырех поединках подряд и досрочно гарантировали себе чемпионство, а значит, поединок с Уотфордом иначе как товарищеским сложно назвать. Тем более соперник также не имеет турнирных перспектив – даже несмотря на 4 поражения в 4-х предыдущих матчах Уотфорд сохранил место в элите.





Конечно, в дерби Уотфорд будет мотивированным, к тому же важно обыграть или хотя бы продемонстрировать хорошую игру против чемпиона, да еще и в дерби. Для Челси Уотфорд не такой серьезный раздражитель, а значит, хозяева изберут прагматичный стиль ведения игры.





Вряд ли перед каникулами футболисты Челси хотели бы получить травмы или неприятную дисквалификацию, поэтому хозяева сыграют очень осторожно против Уотфорда, что оставляет высокие шансы сопернику на итоговый успех, которым окажется и ничья. Если команды и вправду поделят очки, то поединок завершится либо 1:1, либо со счетом 0:0, что очень даже вероятно.