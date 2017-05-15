Анахайм – Нэшвилл. Прогноз на матч (15.05.2017)

Анахайм примет Нэшвилл во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Первая встреча завершилась победой Нэшвилла в овертайме, что не было большой сенсацией, ведь команды котировались как примерно равные. Сейчас похожая ситуация, с тем лишь отличием, что Анахайму обязательно нужно выигрывать, хотя бы однажды в двух поединках оказаться сильнее, тем самым перевести серию в Нэшвилл, не уступая в счете.





Нэшвилл, конечно, силен, но в очных встречах команда в последнее время, не считая предыдущий матч, не лучшим образом действовала против Анахайма. Например, в регулярном чемпионате, а марте, команда потерпела поражение 4:3 после буллитов, до этого Анахайм и вовсе деклассировал Нэшвилл 6:1.





Предположим, что предстоящий матч не окажется очень результативным, хотя те же четыре шайбы командам под силу на двоих забросить. Кажется, что выиграют встречу все-таки хозяева, особенно, если им удастся в начале игры уйти в отрыв, создать для себя уверенный гандикап в счете. Прогноз – виктория Анахайма со счетом 3:1.