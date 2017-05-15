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Даллас – Нью-Йорк Сити. Прогноз на матч (15.05.2017)
Дата события: 15 мая 03:00

Даллас примет Нью-Йорк Сити в матче МЛС. Команды представляют разные конференции и на данный момент идут уверенно в верхних половинах своих турнирных таблиц. Даллас располагается на Западе на третьей строчке, а ведь команда на три поединка провела меньше, чем лидирующий Канзас Сити. Кстати, преимущество лучшей команды лиги составляет всего три очка. Нью-Йорк Сити также по сравнению с соперниками играл мало, а значит, еще может добрать балов и даже возглавить таблицу конференции.


Если говорить о конкретно взятой встрече, то в ней фаворитом является Даллас, который примет Нью-Йорк на своем поле. Да, у Далласа будет некоторое преимущество, но никак предпочтение заведомо хозяевам отдавать нельзя, тем более не так уж много очных матчей на счету команд. А именно их два – в 2015-м Даллас дома оказался сильнее Нью-Йорк Сити 2:1, а спустя год была зафиксирована ничья на поле Сити (2:2).


С высокой долей вероятности и сейчас встреча завершится результативно, так как ни одна из команд не станет отсиживаться в обороне и сделает акцент на атакующие действия, сыграет в мощный прессинг.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,70 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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