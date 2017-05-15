Нью-Йорк – Лос-Анджелес. Прогноз на матч (15.05.2017)

Нью-Йорк примет Лос-Анджелес в матче МЛС. Команды играют в разных конференциях и не лучшим образом выглядят в последнее время. Гэлэкси, например, в четырех поединках подряд не знают побед, тогда как Нью-Йорк дважды в предыдущих встречах был обыгран.





Несмотря на неудачи, Нью-Йорк сохранил 5-ю строчку турнирной таблицы на Востоке, то есть команда по-прежнему входит в число представителей зоны плей-офф. А победив в предстоящем поединке, Нью-Йорк и вовсе переберется, возможно, на вторую строчку, то есть, мотивация у хозяев запредельная.





Лос-Анджелес выглядит аутсайдером противостояния, но во многом из-за гостевого статуса поединка. Дома ведь Гэлэкси в прошлый раз деклассировали соперника 4:0, а вот на выезде потерпели поражение в мае 2013-го года, а в апреле 2015-го поделили с Нью-Йорком очки. Прошлый матч между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком состоялся в августе прошлого года и сильнейшего не выявил – результативная ничья 2:2. Предположим, что и сейчас команды сыграют в атакующей манере. Прогноз – соперники снова разойдутся миром 1:1 или 2:2.