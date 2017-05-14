Реал Мадрид – Севилья. Прогноз на матч (14.05.2017)

Мадридский Реал примет Севилью в центральном матче 37-го тура испанской Примеры. «Королевский клуб» делит на данный момент первую строчку турнирной таблицы с Барселоной, уступая «сине-гранатовым» по дополнительным показателям. Впрочем, «сливочные» имеют матч в запасе, а именно встречу с Сельтой, которая состоится совсем скоро.





Реал может себе позволить однажды потерять очки в оставшихся трех поединках, но никак не проиграть, а Севилья самый серьезный соперник мадридцев на пути к успеху. Команда расположилась на четвертом месте в таблице и наверняка сыграет в квалификации Лиги Чемпионов следующего сезона. Севилья в этом году, а точнее даже в конце прошлого, начала регулярно набирать очки в выездных встречах, но все равно остается «домашней» командой, потому и шансы огорчить Реал в предстоящей игре у нее катастрофически низкие.





В 10-ти поединках подряд на «Сантьяго Бернабеу» Реал обыгрывал Севилью, лишь однажды отличившись меньше двух раз. В кубковой встрече в прошлом сезоне мадридцы деклассировали Севилью 3:0, подобный результат наиболее возможен и сейчас, если Реал успел восстановиться после ответного матча с Атлетико на этой неделе.