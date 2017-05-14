Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз на матч (14.05.2017)

В предпоследнем туре испанской Примеры Барселона отправится в гости к Лас-Пальмасу, где ей катастрофически нельзя терять очки. А все потому, что на данный момент каталонцы сохраняют теоретические шансы опередить мадридский Реал и в очередной раз завоевать трофей, но все-таки «сливочные» имеют по сравнению с Барселоной матч в запасе, набрав равное количество балов.





Лас-Пальмас, как кажется, не должен ничего противопоставить Барселоне, ведь команда в предыдущих трех турах терпела поражения, она не имеет турнирной мотивации, а в последнем очном поединке Лас-Пальмас был разгромлен Барселоной 5:1. Но вот ранее «сине-гранатовые» с огромным трудом оказывались сильнее соперника, обыгрывая Лас-Пальмас 2:1 – в феврале 2016-го и сентябре 2015-го года.





На свое поле Лас-Пальмас наверняка планирует сыграть против Барселоны не только красиво, чтобы порадовать болельщиков, но еще и на результат, дабы подсластить концовку сезона и повысить шансы на сохранение 14-го места. Предположим, что Лас-Пальмас отличится, а пропустит от Барселоны максимум 3 мяча.