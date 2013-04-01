Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (14.05.2017)

Тоттенхэм примет Манчестер Юнайтед в матче 37-го тура английской Премьер-Лиги. «Красные дьяволы» сохраняют шансы оказаться в топ-4 по итогам чемпионата, вот только они наиболее низкие среди трех претендентов на вакантное место. Арсенал и Манчестер Сити выше команды Жозе Моуриньо, как и Тоттенхэм, который наверняка займет вторую позицию, что уже колоссальный успех для «шпор».





Манчестер Юнайтед накануне пробился в финал Лиги Европы, на своем поле в ответной встрече с Сельтой сыграв вничью 1:1. Вообще, поединки с участием «красных дьяволов» в нынешнем сезоне часто малорезультативные, Юнайтед старается действовать прагматично и у него это получается. Так, например, в чемпионате манкунианцы долгое время имели беспроигрышную серию, которая прервалась в прошлом туре – Юнайтед уступил своему конкуренту, Арсеналу 2:0.





Тоттенхэм, кстати, также проиграл, но менее серьезному и мотивированному сопернику с турнирной точки зрения – Вест Хэму 1:0. Учитывая такие результаты, предположить в очной встрече Тоттенхэма и Юнайтед можно ничью, например, 1:1.