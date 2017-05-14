Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз на матч (14.05.2017)

В рамках 37-го тура английской Премьер-Лиги Вест Хэм примет Ливерпуль. Лондонцы уже ни на что не претендуют в этом сезоне, но наверняка мотивированы выиграть в предстоящей встрече, чтобы закончить футбольный год на мажорной ноте, порадовать своих болельщиков. Ливерпуль же имеет турнирные перспективы, а именно команда может занять итоговое место в четверке, тем самым обеспечив выход в Лигу Чемпионов.





Сейчас у Ливерпуля высокие шансы стать именно четвертыми, так как у мерсисайдцев, в отличие от Ман Сити, 36 сыгранных поединков, а не 35, а опережают они «горожан» в борьбе за третью позицию всего лишь на одно очко. Впрочем, и четвертое место устроит Ливерпуль, вот только для его сохранения необходимо выиграть в предстоящей встрече как минимум.





Вест Хэм, несмотря на не слишком успешный сезон и большое количество поражений в чемпионате, не уступал в последнее время, что также гарантирует упорную борьбу команды во встрече с более сильным, как кажется, Ливерпулем. Предположим, что если Вест Хэм и потерпит неудачу на своем поле, то проиграет минимально.