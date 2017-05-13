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Крылья Советов – Зенит. Прогноз на матч (13.05.2017)
Дата события: 13 мая 16:00

Крылья Советов примут Зенит в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. Обе команды должны иметь запредельную мотивацию, ведь самарский клуб ведет борьбу за выживание, тогда как питерцы соперничают с ЦСКА за право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов следующего сезона.


Зенит после серии побед оступился в прошлом туре, тем самым обеспечив московскому Спартаку досрочное и такое долгожданное чемпионство. Но более важно, что проиграв, клуб, представляющий Северную столицу России, пропустил вперед «армейцев» и теперь отстаёт от ЦСКА на одно очко, то есть, теперь не все зависит от питерцев.


Конечно, они обязаны выигрывать у Крыльев Советов, несмотря даже на гостевой статус матча и неплохую в целом игру самарцев в последних турах. Зенит зачастую обыгрывает Крылья Советов, забивая минимум по 2 мяча, предположим, что так случится и в предстоящей встрече. Хозяева, кстати, также должны отличиться, особенно если они все силы бросят в атаку, что довольно-таки ожидаемо в связи с их турнирным положением. Прогноз – виктория Зенита со счетом 3:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Зенита больше 1,5» за высокий коэффициент 1,7 от букмекерской конторы Париматч.
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